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Ученые выяснили, действительно ли так полезна «органическая» еда

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Ученые выяснили, действительно ли так полезна «органическая» еда

Ученые из Франции заявили, что у людей, питающихся большим количеством так называемой органической пищи, на 25 процентов меньше шансов заболеть раком по сравнению с людьми с другим рационом питания (они либо почти не ели органические продукты, либо обходились совсем без них). Таковы выводы недавнего эпидемиологического исследования, опубликованного в журнале JAMA Internal Medicine.

Авторы новой работы практически пять лет наблюдали за примерно 69 тысячами добровольцев из Франции. Участники исследования заполняли опросник о своем рационе питания. Также ученые изучали данные о здоровье людей.

Оказалось, что органическая еда (то есть выращенная без использования пестицидов, регуляторов роста, антибиотиков и других подобных веществ) заметно снижала риск развития рака молочной железы, возникающего после менопаузы, и неходжкинской лимфомы.

Чуть меньший эффект пища оказывала на другие типы рака, например, рак простаты и толстой кишки.

Как предполагают ученые, снижение риска развития онкологии у людей, употребляющих в пищу большое количество органических продуктов, можно объяснить уменьшением воздействия на их организмы остатков от распространенных пестицидов.

Сами авторы исследования отмечают несколько недостатков своей работы: в частности, непродолжительное время наблюдения и потенциальное влияние других факторов образа жизни.

Примечательно, что многие эксперты подвергли сомнению выводы работы. Они указывают на ряд других факторов, способных повлиять на риск развития заболевания, которые не было приняты во внимания.

«Как и следовало ожидать, участники, употребляющие органические продукты питания, были в среднем более образованными, имели более высокие доходы, а также вели более здоровый образ жизни», — отмечает Родж Эри (Raj Eri) из Университета Тасмании.

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Дело в том, что органические продукты стоят дороже, а значит, позволить их себе могут люди с более высокими доходами, лучшими медстраховками и, как правило, больше знающие о профилактике заболеваний. Соответственно, разница в заболеваемости раком может объясняться отнюдь не рационом питания.

органическая продукция, исследование
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