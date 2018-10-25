У Twitter становится меньше пользователей, но больше денег

Компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, зафиксировала рост выручки и прибыли, однако столкнулась с потерей числа активных пользователей. Об этом свидетельствует опубликованная в четверг отчетность компании по итогам третьего квартала.

За указанный период рост общей выручки Twitter составил около $758 млн, что на 29% больше данного показателя за аналогичный квартал прошлого года. Это самый большой рост выручки компании, начиная с первого квартала 2016 года. Аналитики агентства Reuters прогнозировали выручку на уровне не более $702,6 млн.

Прибыль по итогам третьего квартала составила $106 млн. При этом год назад компания зафиксировала убыток в размере чуть более $21 млн.

Однако среднее число активных пользователей Twitter в месяц упало до 326 млн по сравнению с 335 млн в прошлом квартале и 330 млн — год назад. Рост числа тех, кто пользуется соцсетью ежедневно, составил за последний год 9%, что также меньше прогнозировавшихся показателей.

Между тем гендиректор Twitter Джек Дорси в распространенном заявлении назвал сильными результаты минувшего квартала. По его словам, компания «достигает значительного успеха» в своих попытках сделать Twitter более безопасной и удобной площадкой для ежедневного общения. Среди таких достижений Дорси назвал, в частности, прогресс в работе по своевременному определению и удалению спама и других подозрительных сообщений, а также добавление новых функций и упрощение интерфейса соцсети.