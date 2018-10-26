В Берлине не намерены менять позицию «Северному потоку – 2»

Позиция властей ФРГ по отношению к проекту строительства трубопровода «Северный поток — 2» остается неизменной, в Берлине считают, что речь идет о коммерческом проекте. Об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Позиция не изменилась: речь идет, прежде всего, о коммерческом проекте, но одновременно Германия и другие европейские страны заинтересованы в том, чтобы Украина и дальше продолжала играть роль страны — транзитера российского газа», — сказала она.

По словам Деммер, правительство ФРГ приветствует начало трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и ЕС о «продолжении транзита газа после 2019 года».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и балтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.