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«Укрпошта» угрожает прекратить доставку пенсий

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«Укрпошта» угрожает прекратить доставку пенсий

С января 2019 года «Укрпошта» закроет до 7 тысяч почтовых отделений, если не будет поднят тариф за услуги доставки пенсий. Об этом заявил глава компании Игорь Смелянский в интервью «Урядовому курьеру».

«Мы подготовили антикризисный план, который введем 1 ноября, если тариф не будет принят. Это означает, что „Укрпошта“ вынуждена будет оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий», — заявил он.

«С 1 января 2019 года не будем доставлять пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала», — сказал Смелянский.

По его словам, «Укрпошта» сосредоточится на построении почтово-логистического и финансового бизнеса в городах, а также там, где это целесообразно и выгодно.

Смелянский заявил, что причина закрытия отделений — убыточность.

«В среднем каждое из них ежемесячно несет убытки почти на 3 тысячи гривен. Одна из главных причин убыточности — доставка пенсий по тарифам ниже себестоимости. На каждой доставке теряем 19 гривен», — рассказал Смелянский.

Он также заявил, что Министерство соцполитики и Пенсионный фонд отказались изменить тариф для «Укрпочты» на услуги доставки пенсий.

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«Тариф остается неизменным с 2004 года, мы предоставляем услугу по тарифам 14-летней давности. Актуализация пенсионного тарифа не заложена и в проекте госбюджета на 2019 год», — сказал Смелянский.

Укрпошта
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