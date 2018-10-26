США привезли в Европу крупнейшую партию боеприпасов со времен бомбардировок Югославии

ВВС США перебросили на авиабазу Ramstein в Германии крупнейшую партию боеприпасов со времен бомбардировок Югославии. Боеприпасы предназначены для обеспечения «будущих операций на театре военных действий» в рамках Европейской инициативы сдерживания, сообщается в пятницу на официальном сайте Европейского командования ВВС США.

«86-я эскадрилья обеспечения боеприпасами ВВС США, дислоцированная на авиабазе Ramstein в Германии, получила крупнейшую партию боеприпасов в новейшей истории. В течение октября в Ramstein доставлено около 100 контейнеров с различными боеприпасами», — говорится в сообщении американских ВВС.

По словам начальника боевого обеспечения 86-й эскадрильи капитан-сержанта Дэвида Хэда, поставки такого масштаба не осуществлялись с конца 20-го века. «Это самая крупная партия такого рода со времен операции „Союзная сила“, которая состоялась в 1999 году», — сказал он, имея в виду 78-дневную кампанию в Югославии.

«Боеприпасы, которые мы получили, будут использованы в будущих операциях на театре военных действий и расширения присутствия Европейского командования США», — отметил Хэд.

Американская программа по усилению присутствия США в Европе для обеспечения безопасности в регионе была инициирована Бараком Обамой в июне 2014 года в ответ на аннексию Крыма и вооруженный конфликт в Донбассе.

Среди основных целей Европейской инициативы сдерживания называются: поддержание постоянного присутствия ВС США в Центральной Европе на ротационной основе, помощь в обеспечении безопасности стран, подверженных российской угрозе, повышение их обороноспособности.