Почти никто из украинцев не знает, что такое Томос

Менее трети граждан Украины знают, что такое Томос. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса КМИС, проведенного по заказу «Детектор медиа» с 28 августа по 24 сентября 2018 в 109 населенных пунктах Украины и представленного в пятницу в Укринформе.
«Слово Томос за последние полгода стало общеупотребительным, поэтому респондентам задавался вопрос, что такое Томос. На самом деле, сейчас 28,5% людей говорят, что они знают, а другие честно признают, что они не знают, что означает это понятие», — сказал заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, представляя данные исследования.
По его словам, 71,5% респондентов не знают или им трудно сказать, что означает Томос.
Исследование на тему «Эффективность государственной политики в сфере информационной безопасности накануне выборов» провел КМИС по заказу ОО «Детектор медиа» с 28 августа по 24 сентября 2018 года. Исследование осуществлялось при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Дании.
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