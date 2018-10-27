С начала года товарооборот России и ФРГ вырос почти на четверть

Товарооборот России и Германии в первые восемь месяцев текущего года вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Стамбул, где в субботу пройдет четырехсторонний саммит Россия-ФРГ-Франция-Турция по сирийской проблематике, а также состоится ряд двусторонних встреч лидеров.

В 2017 году объем российско-немецкой торговли вырос на 22,8% и составил $50 млрд. «В январе-августе 2018 года объем российско-германской торговли вырос на 24% (плюс $7,5 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил $39 млрд. При этом российский экспорт в Германию увеличился на 35% до $22,1 млрд, а импорт вырос на 12% до $16,9 млрд», — говорится в материалах пресс-службы Кремля.

Суммарный объем накопленных германских инвестиций в РФ превышает $18 млрд, а российских в ФРГ — $8,1 млрд.

Отмечается также развитие культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран. «Идет согласование проведения в Германии в 2019 году масштабной культурной акции „Русские сезоны“. В настоящий момент по предложению немецкой стороны ведется подготовка проведения в 2018-2020 годах российско-германского Года научно-образовательных партнерств», — говорится в пресс-релизе.

В свою очередь, товарооборот России и Франции в январе-июле текущего года вырос на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Двусторонний товарооборот РФ и Турции за первые восемь месяцев 2018 года вырос на 30%, указано в материалах к саммиту.