Войти
Трамп поддержал частные инвестиции в космос
позиция
Трамп поддержал частные инвестиции в космос
Порошенко похвастался в белорусском Гомеле ростом ВВП
макроэкономика
Порошенко похвастался в белорусском Гомеле ростом ВВП

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

дружба народов
RSS

С начала года товарооборот России и ФРГ вырос почти на четверть

245
С начала года товарооборот России и ФРГ вырос почти на четверть

Товарооборот России и Германии в первые восемь месяцев текущего года вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Стамбул, где в субботу пройдет четырехсторонний саммит Россия-ФРГ-Франция-Турция по сирийской проблематике, а также состоится ряд двусторонних встреч лидеров.

В 2017 году объем российско-немецкой торговли вырос на 22,8% и составил $50 млрд. «В январе-августе 2018 года объем российско-германской торговли вырос на 24% (плюс $7,5 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил $39 млрд. При этом российский экспорт в Германию увеличился на 35% до $22,1 млрд, а импорт вырос на 12% до $16,9 млрд», — говорится в материалах пресс-службы Кремля.

Суммарный объем накопленных германских инвестиций в РФ превышает $18 млрд, а российских в ФРГ — $8,1 млрд.

Отмечается также развитие культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран. «Идет согласование проведения в Германии в 2019 году масштабной культурной акции „Русские сезоны“. В настоящий момент по предложению немецкой стороны ведется подготовка проведения в 2018-2020 годах российско-германского Года научно-образовательных партнерств», — говорится в пресс-релизе.

Читайте также: В ФБР рассказали, как поймали отправителя посылок с бомбами

В свою очередь, товарооборот России и Франции в январе-июле текущего года вырос на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Двусторонний товарооборот РФ и Турции за первые восемь месяцев 2018 года вырос на 30%, указано в материалах к саммиту.

Россия, Германия, товарооборот
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 27 октября 2018
Пятница, 26 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

К вопросу о цене на газ для населения

Сегодня остро встал вопрос о повышении цен на газ для населения. Кроме того, в СМИ делается акцент, что тарифы на газ приходится поднимать, потому что Украина в рамках сотрудничества с МВФ взяла обязательства привязать цены на газ к импортному паритету. Однако, дело не только в выполнении договоренностей с МВФ.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инновациях в Украине

Одна из топ-тем для обсуждений в мейнстримном экспертном сообществе – о переходе экономики Украины на модель инновационного развития, состоящую в разработке и создании высокотехнологичной продукции. С моей точки зрения, такая постановка вопроса скорее годится для полемики, чем для реального воплощения. Приведу пять причин, в силу которых вероятность успешности такого инновационного процесса в Украине не высока.
Майкл Демпси
Майкл Демпси
Бывший и.о. директора Национальной разведки США

Когда Владимир Путин выдохнется?

Взглянув на то, как укрепился глобальный авторитет Владимира Путина после его встречи с президентом Трампом в этом году, и на то, какую важную роль он играет в определении будущего Сирии, легко предположить, что в Москве все хорошо, и ветер дует российскому президенту в спину. Однако такому мнению противоречит множество негативных тенденций в развитии событий, из-за которых его популярность постепенно испаряется, а он становится все более уязвимым перед информационными кампаниями, обнажающими недостатки его правления.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016