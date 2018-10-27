Трамп поддержал частные инвестиции в космос

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он поддерживает идею частных инвестиций в космос.
«Я говорю: дайте частникам это делать. Дайте им это делать. Мы сдали им нашу прекрасную инфраструктуру в аренду (для пусков). Дайте им потратить их деньги, чтобы отправиться к Марсу. Они хотят это сделать — я нормально к этому отношусь. Похоже, богатые ребята любят космос», — заявил Трамп на предвыборном митинге в Северной Каролине.
«Они арендуют нашу инфраструктуру. Мы берём с них немного денег. Я им говорю — 25 миллионов за пуск. Они говорят — хорошо», — продолжил Трамп, добавив, что НАСА благодаря этому «активизировалась», что «необходимо для наших военных».
Напомним, что выборы пройдут в США 6 ноября. Они называются промежуточными, поскольку проводятся на середине срока действующего президента. Будут переизбраны все 435 депутатов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий.
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