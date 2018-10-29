За 4 дня из аэропортов Украины начнут выполнять 22 новых рейса

За период с 28 октября по 31 октября из украинских аэропортов начнут выполнять 22 новых рейса. Об этом сообщает Lowcostavia.
Наибольшую долю составят рейсы лоукостера Ryanair, который полноценно заходит в Украину и с ноября будет выполнять 17 рейсов в Украину (12 в Киев и 5 во Львов).
Напомним, полеты в Украину Ryanair начал 3 сентября на направлении Киев — Берлин. Первый рейс во Львов ирландский лоукостер выполнит 30 октября.
Лоукостер Wizz Air 28, 29 и 30 октября откроет в целом 6 новых рейсов из Киева, Львова и Харькова.
Также, румынская авиакомпания Tarom откроет рейс Одесса — Бухарест. Начало полетов было запланировано на 1 сентября, но впоследствии дату старта перенесли на 31 октября.
Кроме того, с 1 ноября авиакомпания Atlasglobal начнет выполнять рейсы Одесса — Стамбул с периодичностью 4 раза в неделю.
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