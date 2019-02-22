Италия наложила миллионные штрафы на Ryanair и Wizzair из-за их правил перевоки багажа

Итальянский антимонопольный комитет постановил, что авиаперевозчики Ryanair и Wizzair должны уплатить штраф в размере 3 и 1 млн евро соответственно за введения новых правил перевозки ручной клади. Об этом сообщает Euronews.
«Ручная кладь является важным элементом обслуживания воздушного транспорта, и ее перевозка должна быть разрешена без дополнительных затрат», — говорится в заявлении итальянского антимонопольного комитета.
Итальянский регулятор признал, что введенные с 1 ноября 2018 года правила относительно багажа являются неправильной торговой практикой, вводящей клиентов в заблуждение о цене билета.
«Запрос на дополнительную оплату неотъемлемых элементов воздушного транспорта, таких как ручная кладь, дает ложное представление о реальной цене на билеты и вводит в заблуждение потребителя», — заявлял ранее антимонопольный комитет.
Новая политика компаний предусматривает, что пассажиры, которые не купили приоритетную посадку, смогут взять на борт только небольшой предмет с габаритами до 40×30×20см.
«Отсюда и обман для потребителей, поскольку цена, подлежащая оплате в конце процесса бронирования, почти всегда выше, чем тариф, представленный в начале процесса».
Регулятор требует, чтобы компании выполнили его решение в течение 60 дней.
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