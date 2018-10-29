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Ученые нашли продукт, помогающий худеть во сне

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Ученые нашли продукт, помогающий худеть во сне

Употребление творога перед сном не только не приводит к увеличению массы тела, но и помогает снизить количество жира в организме. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в журнале British Journal of Nutrition.

Ученые из Университета штата Флорида провели эксперимент, в ходе которого участники в возрасте от 20 лет, съедали порцию творога за 30-60 минут до сна. Выяснилось, что этот продукт оказывает положительное влияние на качество мышц, ускоряет обмен веществ и улучшает общее состояние здоровья.

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Как поясняют ученые, этот эффект творога обусловлен казеином, медленно поступающим в организм и помогающим наладить стабильную подачу аминокислот. Он также увеличивает термический эффект пищи — организм расходует больше энергии в процессе пищеварения, что помогает сжигать калории даже во сне.

исследование, диета, похудение, творог
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