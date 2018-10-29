Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне «В-» со стабильным прогнозом. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как указано в сообщении агентства, на рейтинги Украины негативно влияет слабая внешняя ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, обусловленные погашением суверенных долгов и структурными слабостями в сфере банковского сектора, институциональных ограничений, политических и геополитических рисков.

В то же время Fitch отмечает повышение надежности и согласованности политики, улучшение макроэкономической стабильности, сокращение госдолга и международную поддержку.

Агентство уточняет, что краткосрочный РДЭ Украины в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне «В».

Ранее Fitch Ratings указало на высокую зависимость кредитоспособности Украины от поддержки Международного валютного фонда.

22 октября международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «В-/В».