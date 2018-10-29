Саакашвили собирается вернуться в Украину

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернется на Украину в мае следующего года, после президентских выборов, заявил в понедельник его соратник, депутат Верховной Рады, член партии «Движение новых сил» Юрий Деревянко.
"Саакашвили вернется в Украину в мае 2019 года, после... выборов президента. До выборов в парламент он будет активным участником политической жизни страны«,- цитирует Деревянко УНИАН.
Саакашвили в августе заявлял, что вернется на Украину, после того, как президент Петр Порошенко уйдет с должности. Также он анонсировал участие партии «Движение новых сил», лидером которой он является, в парламентских выборах на Украине в 2019 году.
Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы.
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