В Крыму забирают имущество Меджлиса

В аннексированном Крыму намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман. Об этом в понедельник, 29 октября, сказал так называемый глава «правительства» аннексированного Россией полуострова Сергей Аксенов, передают Крым.Реалии.

Отмечается, что накануне такая инициатива прозвучала на Курултае (национальном съезде ‒ ред) мусульман Крыма, созванном российским ДУМК в субботу 27 октября.

Перечень объектов собственности Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму, о котором идет речь, не огласили.

При этом Аксенов уточнил, что «национализация» в Крыму в настоящее время не проводится, но в отношении собственности Меджлиса крымскотатарского народа «соответствующие меры должны быть приняты».

В свою очередь лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что после деоккупации полуострова все имущество будет возвращено.

«Значительная часть недвижимости была приобретена на пожертвования наших соотечественников, преимущественно, в Турции, а также из США и Румынии. Они вносили взносы не для марионеток Кремля, а для представительного органа своего народа», — рассказал Джемилев.

«В международных судах будут ответчики не марионетки, а Россия. Все, что у нас будут отнимать — мы воспринимаем спокойно. После возвращения Крыма — все будет восстановлено», — добавил он.

Напомним, что еще в 2016 году подконтрольный России Верховный суд Крыма постановил запретить деятельность Меджлиса крымских татар на территории аннексированного полуострова.

Члены Меджлиса в течение всей аннексии Крыма Россией выступали с проукраинской позицией.