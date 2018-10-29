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В правительстве придумали, как помочь убыточным украинским шахтам

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В правительстве придумали, как помочь убыточным украинским шахтам

Правительство предлагает установить приоритетность включения в график нагрузки генерирующих мощностей тепловых электростанций, использующих 100% угля, добываемого в Украине.

Об этом говорится в проекте распоряжения правительства, предоставленном редакции Экономической правды Андреем Герусом, экспертом по вопросам энергетики.

В пояснительной записке к проекту распоряжения Кабинета министров отмечается, что принятие этого решения необходимо для обеспечения энергетической безопасности Украины.

«Закупка импортного угля приводит к оттоку валюты, что приводит к ухудшению торгового баланса страны, расходуются средства, которые потенциально могли использоваться на обновление шахтного фонда Украины при закупке угля украинской добычи и при этом уровень государственной поддержки в адрес шахт за последние два года составил 2,9 млрд грн, что соответствует уровню расходов на импорт угля», — говорится в документе.

«Выбор в пользу отечественного поставщика угля позволит тепловой генерации сэкономить до 900 млн грн в год», — говорится в записке.

По мнению министра энергетики Игоря Насалика, использование украинского ресурса, как основного топлива на ТЭС Украины возможно при перераспределении нагрузки в энергосистеме с блоков ТЭС, использующие уголь добытый в Украине (марка «А/Т») на энергоблоки ТЭС, использующих импортный угля ( марка «Г») и переход работы блоков с антрацитовой на газовую группу угля в течение 2 лет.

Также, говорят в правительстве, приоритетность включения энергогенерирующего оборудования, которое использовало в течение последнего отчетного квартала 100% угля, добываемого в Украине, будет способствовать модернизации и переоборудованию генерирующего оборудования ТЭС, «ведь средства от продажи электрической энергии генерирующие предприятия смогут использовать не на закупку импортного угля, а на переоборудование собственного оборудования, и является одним из путей ограничения импорта российского угля».

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Минэнерго направило проект распоряжения Минфину и Минэкономразвития на согласование.

шахты, уголь
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