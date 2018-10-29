Министра Насалика прооперировали в районной больнице Калуша

Министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика прооперировали в Калуше. Об этом сообщила заместитель Калушсого городского головы Наталья Табачук.

«Для тех, кто успел сегодня в средствах массовой информации прочитать, что министр энергетики вылетел за границу на плановую хирургическую операцию, сообщаем официально: 29 октября 2018 года Игорь Насалик успешно прооперирован в центральной районной больнице города Калуша», - сообщила.

По ее словам, это «в определенном смысле это ярко свидетельствует о ходе медицинской реформы, когда пациент выбирает медицинское учреждение, врачей, которым доверяет». А доверяет министр, считает Табачук, районной больнице Калуша. Табачук убеждена, что там медицинская реформа началась еще во времена, когда Насалик работал в Калуше мэром.

Она отметила, что министр заплатил за медицинские услуги 5 тыс. грн, которые пополнили больничный фонд Калушской районной больницы.

В Калуше Игоря Насалика выбирали мэром трижды. В 2015 году Насалик проиграл выборы мэра Ивано-Франковска.