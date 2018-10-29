«Почтовый террорист» из США писал в соцсетях о «русских братьях»

Сезар Сайок, арестованный по подозрению в рассылке бомб известным лицам в США, писал в соцсетях о «русских братьях» и распространял пропагандистские ссылки, отражающих взгляды Кремля на войну в Сирии. Об этом сообщает The Washington Post.

«На аккаунте Facebook, который, вероятно, принадлежал человеку, обвиненному в отправке бомб известным демократам на этой неделе, были обнаружены упоминания российских соратников и пропагандистские ссылки, отражающих взгляды Кремля на гражданскую войну в Сирии», — говорится в публикации.

Facebook удалил аккаунт Сайока после новостей о его задержании, однако журналисты издания получили сотни его постов за 2015-2016 годы от исследователя соцсетей Колумбийского университета Джонатана Олбрайта, который успел загрузить записи до их удаления. Также журналисты получили доступ к заблокированному аккаунту в Twitter, который, вероятно, также принадлежал Сайоку.

В июле 2016 владелец микроблога постился записи о «моих братьев из России, значительных родственников Puttins, которые посещают нас сегодня».

Издание отмечает, что «Puttins» может быть ошибочным написанием фамилии президента России Владимира Путина.

На Facebook-странице Сайока в 2015 году также упоминались «русские братья» по крайней мере 5 раз.

Напомним, что в пятницу федеральные органы США задержали в штате Флорида 56-летнего Сезара Сайока в связи с отправкой взрывоопасных пакетов. В целом в течение недели правоохранители обнаружили не менее 12 пакетов с самодельными бомбами, адресованных известным американским политическим деятелям и СМИ. Среди адресатов — бывшие президенты США Клинтон и Обама, бывший вице-президент Байден, известный финансист Джордж Сорос, актер Роберт де Ниро, бывшие руководители ЦРУ и Национальной разведки, ряд сенаторов и конгрессменов. Все адресаты известны своей критикой администрации действующего президента США.

Журналисты считают, что Сайок был фанатом Дональда Трампа еще до избрания последнего президентом. Сообщается, что его белый фургон весь обклеен изображением Трампа и его политическими наклейками.