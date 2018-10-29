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«Почтовый террорист» из США писал в соцсетях о «русских братьях»

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«Почтовый террорист» из США писал в соцсетях о «русских братьях»

Сезар Сайок, арестованный по подозрению в рассылке бомб известным лицам в США, писал в соцсетях о «русских братьях» и распространял пропагандистские ссылки, отражающих взгляды Кремля на войну в Сирии. Об этом сообщает The Washington Post.

«На аккаунте Facebook, который, вероятно, принадлежал человеку, обвиненному в отправке бомб известным демократам на этой неделе, были обнаружены упоминания российских соратников и пропагандистские ссылки, отражающих взгляды Кремля на гражданскую войну в Сирии», — говорится в публикации.

Facebook удалил аккаунт Сайока после новостей о его задержании, однако журналисты издания получили сотни его постов за 2015-2016 годы от исследователя соцсетей Колумбийского университета Джонатана Олбрайта, который успел загрузить записи до их удаления. Также журналисты получили доступ к заблокированному аккаунту в Twitter, который, вероятно, также принадлежал Сайоку.

В июле 2016 владелец микроблога постился записи о «моих братьев из России, значительных родственников Puttins, которые посещают нас сегодня».

Издание отмечает, что «Puttins» может быть ошибочным написанием фамилии президента России Владимира Путина.

На Facebook-странице Сайока в 2015 году также упоминались «русские братья» по крайней мере 5 раз.

Напомним, что в пятницу федеральные органы США задержали в штате Флорида 56-летнего Сезара Сайока в связи с отправкой взрывоопасных пакетов. В целом в течение недели правоохранители обнаружили не менее 12 пакетов с самодельными бомбами, адресованных известным американским политическим деятелям и СМИ. Среди адресатов — бывшие президенты США Клинтон и Обама, бывший вице-президент Байден, известный финансист Джордж Сорос, актер Роберт де Ниро, бывшие руководители ЦРУ и Национальной разведки, ряд сенаторов и конгрессменов. Все адресаты известны своей критикой администрации действующего президента США.

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Журналисты считают, что Сайок был фанатом Дональда Трампа еще до избрания последнего президентом. Сообщается, что его белый фургон весь обклеен изображением Трампа и его политическими наклейками.

Дональд Трамп, Сизар Сейок
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Понедельник, 29 октября 2018
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