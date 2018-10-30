Китай снижает налоги для предприятий

В рамках сокращения налоговой нагрузки на реальную экономику власти КНР намерены снизить до конца года размер налогов и сборов для предприятий на 1,3 трлн юаней (около $188 млрд).
«Затраты предприятий на уплату налогов и сборов в этом году, как ожидается, сократятся на 1,3 трлн юаней (около 188 млрд долларов)», — цитирует агентство «Синьхуа» министра финансов КНР Лю Куня.
Как отмечает китайский Минфин, в рамках реализации этих мер предусматривается «упрощение взимания НДС, а также снижение взносов на социальное страхование».
Власти КНР целенаправленно снижают налоговую нагрузку на национальную экономику. Параллельно ведется работа по предоставлению доступных кредитов. Это делается в том числе и за счет создания специальных гарантийных фондов. Таким образом, китайские компании сокращают издержки на производство товаров и услуг, что повышает их конкурентоспособность на внешних рынках.
По данным Минфина КНР, по итогам первых трех кварталов 2018 г. темпы роста бюджетных доходов и налоговых поступлений «замедлились, темпы роста от уплаты НДС составили всего 1,2% в годовом исчислении».
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