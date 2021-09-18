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В Китае решили регулярно проверять налоговые выплаты актеров и блогеров

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В Китае решили регулярно проверять налоговые выплаты актеров и блогеров

Китайские власти будут регулярно проверять актеров, звезд и блогеров на соблюдение законодательства при декларировании доходов и выплате налогов. Об этом сообщило в субботу Главное налоговое управление КНР.

«Необходимо на регулярной основе проводить налоговые проверки для звезд, актеров и ведущих онлайн-трансляций, делать это путем выборочного контроля и предавать результаты инспекции широкой огласке», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что подобные меры следует распространить на всю сферу культуры и индустрию развлечений страны. «В соответствии с требованием отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая... необходимо стимулировать долгосрочное гармоничное развитие соответствующей отрасли», — подчеркивается в документе.

Согласно заявлению, если представители эстрады, имеющие проблемы с налогами, до конца 2021 года по собственной инициативе проинформируют компетентные органы о допущенных нарушениях, они могут рассчитывать на снижение и даже отмену штрафов. Что касается актеров и компаний, прилежно декларирующих доходы, правительство надеется, что они станут хорошим примером для всех остальных звезд и предприятий в сфере развлечений.

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В последнее время китайские власти ужесточили контроль за гонорарами крупных деятелей культуры. Так, в конце августа компетентные органы КНР оштрафовали актрису Чжэн Шуан на 299 млн юаней (более $46 млн) за уклонение от уплаты налогов. Звезда не стала подавать апелляцию в суд и без разбирательств вернула властям указанную сумму. В связи со скандалом Главное государственное управление по делам радио и телевидения Китая приостановило показ всех передач, а также сериалов, в которых она снималась.

налоги, Китай, блогер
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