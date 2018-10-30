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За 40 лет человечество уничтожило 60% животных

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За 40 лет человечество уничтожило 60% животных

За последние 40 лет, с 1970 по 2014 годы, планета потеряла 60% млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных. Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы.

«Последние данные по Living Planet Index (его подсчитывали на основе наблюдения за 16,7 тыс. популяций 4 тыс. видов позвоночных. — Ред.) свидетельствуют о поразительном сокращении популяций диких животных — падение на 60% за какие-то 40 лет — это мрачный сигнал и, возможно, главный показатель того давления, которое мы оказываем на планету», — утверждает гендиректор WWF International Марко Ламбертини.

Наиболее сильный спад численности животных зафиксирован в тропиках Южной и Центральной Америки, по сравнению с 1970 годом она сократилась на 89%. Критически уменьшилась и численность представителей пресноводных видов: так называемый индекс пресной воды (Freshwater Index) показал спад на 83%.

Наибольшую угрозу планете, выяснили во Всемирном фонде дикой природы, представляют действия человека, которые приводят к чрезмерной эксплуатации живой природы и уничтожению среды обитания животных.

«Люди живут за пределами возможностей планеты и уничтожают жизнь на Земле», — подчеркивается в докладе.

До начала XX века уровень потребления человеком природных ресурсов был ниже, что позволяло природе восполнять понесенные потери. Однако за последние 50 лет расширение сельскохозяйственной деятельности человека и чрезмерная эксплуатация природных ресурсов (на фоне роста населения планеты и увеличения численности среднего класса) подтолкнули многие экосистемы к краху.

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Эксперты WWF отметили, что еще можно остановить пагубное влияние человека на природу, и призвали международное сообщество объединиться для защиты восполнения потерь окружающего мира. 2020 год, считают они, будет критическим, поскольку тогда будут обнародованы результаты мер, принятых в рамках Парижского соглашения по климату, Конвенции о биологическом разнообразии и других международных пактов. В организации добавили, что к Парижскому соглашению по климату должны присоединиться максимальное количество государств, что будет способствовать эффективности природоохранных мер. В 2017 году из числа участников соглашения официально вышли США.

животные, природа, WWF, Всемирный фонд дикой природы
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