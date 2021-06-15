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В мире ежедневно используется 7 млрд масок

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В мире ежедневно используется 7 млрд масок

Итальянское подразделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) утверждает, что с 2020 года из-за пандемии коронавируса нового типа жители планеты ежедневно используют порядка 7 млрд масок. Такая информация содержится в докладе, опубликованном во вторник на официальном сайте подразделения.

Как утверждают авторы документа, только в странах ЕС каждый день люди выбрасывают около 2 600 тонн одноразовых масок из полимерных материалов. Они могут накапливать и выделять вредные химические вещества, такие как бисфенол A, а также тяжелые металлы и патогенные микроорганизмы, нанося большой ущерб окружающей среде.

По данным специалистов, ежегодно человечество производит более 2 млрд тонн отходов, и этот показатель к 2050 году может увеличиться на 70%. По их мнению, существенную роль в таком масштабном загрязнении планеты играет пластик. Так, в 2019 году объем его производства в мире составил более 368 тонн. Значительная часть пластика в конченом счете становится отходами, которые засоряют окружающую среду. С 1995 по 2018 год количество биологических видов Мирового океана, пострадавших от него, увеличилось почти в 5,5 раза: с 267 до 1 465. Авторы доклада также отмечают, что в эпоху пандемии мировой спрос на услуги по доставке еды увеличился на 56%, что привело к росту использования одноразовой пластиковой упаковки.

В Евросоюзе с 1 января 2021 года вступил в силу специальный налог — €0,8 за один килограмм неперерабатываемых пластиковых отходов с каждого государства-члена.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины», который Верховная Рада приняла 1 июня. Документ регулирует оборот пластиковых пакетов и должен стимулировать развитие производства биоразлагаемых пакетов.

WWF, коронавирус, маски
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Вторник, 15 июня 2021
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