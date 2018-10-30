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Великобритания увеличивает расходы на оборону

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Великобритания увеличивает расходы на оборону

Правительство Великобритании увеличивает в ближайшие два финансовых года 2018-2019-й и 2019-2020-й (завершается в марте) расходы на нужды вооруженных сил на £1 млрд (почти $1,3 млрд). Об этом сообщает газета Financial Times, комментируя выступление министра финансов Соединенного Королевства Филипа Хаммонда с бюджетным посланием в Палате общин британского парламента.

Эта средства выделяются дополнительно к прибавке к оборонному бюджету в £800 млн (более $1 млрд), о которой было объявлено в марте 2018 года. Миллиардная дотация Вооруженным силам (ВС) поступит двумя траншами. £200 млн ($256 млн) будут выделены до конца текущего финансового года, а £800 млн ($1 млрд) в течение следующего.

Дополнительное бюджетное финансирование на оборонные нужды издание называет «победой министра обороны» Гэвина Уильямсона, который провел массированную кампанию с целью увеличения военных расходов. По словам представителя минобороны, подобное повышение позволит сохранить оборонный потенциал и не ставить на прикол, как предполагалось, два больших десантных корабля. Кроме того, выделяемые средства позволят Лондону выполнить обязательства по приобретению у США 48 истребителей-бомбардировщиков F-35 пятого поколения.

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Основная часть дополнительных средств, как ожидается, будет израсходована на укрепление ядерного потенциала Соединенного Королевства — программу создания атомных подводных лодок типа «Дредноут» (Dreadnought), оснащенных баллистическими ракетами Trident. Власти запланировали потратить на эти цели в общей сложности £41 млрд (почти $58 млрд), из которых £31 млрд (около $44 млрд) уйдет на само строительство, а £10 млрд ($14 млрд) — на создание резервного фонда.

Великобритания, оборона
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