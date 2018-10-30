В Приднестровье признали действительными советские паспорта

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский подписал указ, который признает советский паспорт с указанием о приднестровском гражданстве действительным. Соответствующий документ опубликован на сайте лидера Приднестровья.
Красносельский подписал указ 23 октября. Верховный совет Приднестровья одобрил соответствующий закон 10 октября.
Как отмечается в документе, советский паспорт признается действительным для внутреннего пользования. Кроме того, такое удостоверение личности является бессрочным, «изъятию, повреждению или уничтожению не подлежит». В том случае, если гражданин с советским паспортом захочет получить документ нового образца, то старый не изымается, а аннулируется.
Агентство «Новости Приднестровья» сообщало, что авторами законодательной инициативы стали два местных депутата. В пояснительной записке к законопроекту они писали, что многие приднестровцы хотели бы сохранить паспорт СССР себе на память. Ранее по законодательству непризнанной республики при выдаче паспорта нового образца советский изымался.
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