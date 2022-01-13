Кабмин сократил количество территориальных управлений Гоструда

Кабинет министров Украины сократил количество территориальных управлений Государственной службы труда до семи межрегиональных территориальных органов.
Как сообщило Министерство экономики, соответствующее решение правительство приняло 12 января в рамках реформы региональной структуры ведомства.
«Больше ресурсов будут сосредоточены на реализации непосредственных функций Гоструда с концентрированием инспекторского состава в зависимости от оперативных заданий. Например, если в одном регионе не хватает инспекторов, мы можем оперативно направить сюда специалистов из другого региона. Так можно увеличить и инспекторский состав, и фонд оплаты труда», — цитирует пресс-служба министерства замминистра экономики Игоря Дядюру.
Таким образом, Кабмин создал: Западное межрегиональное управление Гоструда (Волынская, Ровенская, Львовская, Закарпатская области); Юго-Западное (Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая области); Центрально-Западное (Житомирская, Хмельницкая, Винницкая области); Центральное (Черниговская, Киевская, Черкасская области, г. Киев); Северо-Восточное (Сумская, Полтавская, Харьковская области); Юго-Восточное (Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области); Южное (Одесская, Николаевская, Херсонская области).
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