Субсидии вдвое выгоднее, чем дотирование «Нафтогаза», – Рева

Предоставление адресной государственной поддержки в виде субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг является гораздо более эффективным механизмом, чем административное регулирование цен на энергоносители и дотирование НАК «Нафтогаз». Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
«В 2014 году до расширения программы жилищных субсидий и при снижении цены ниже рыночной, Госбюджет компенсировал потери «Нафтогаза» в объеме 114 млрд. гривен в год. Все получали дешевый газ, а потом все вместе платили млрд. гривен, что вдвое меньше, чем когда мы дотировали «Нафтогаз», — отметил чиновник.
Рев также подчеркнул, что эти средства через субсидии попадают к тем, у кого низкие доходы, а дотирование цены на газ снижало цену для всего населения, включая тех, кто имеет все возможности самостоятельно оплачивать.
Кроме того, министр обратил внимание на то, что любое снижение цены ниже рыночной требует дальнейшего финансирования разницы из государственного бюджета, то есть, за счет налогоплательщиков.
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