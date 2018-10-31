Трамп считает, что все вокруг неправильно понимают Конституцию

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что 14-я поправка к Конституции США не содержит положений, которые предусматривали бы право на предоставление американского гражданства только на основании того, что человек родился на территории Соединенных Штатов. Соответствующую запись американский лидер разместил в среду на своей странице в сети Twitter.

«Так называемое гражданство по праву рождения, которое обходится нашей стране в миллиарды долларов и очень несправедливо по отношению к нашим гражданам, будет так или иначе прекращено. Оно не предусмотрено 14-й поправкой из-за слов „подчиненные юрисдикции оных“. Многие правоведы с этим согласны...», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что планирует подписать президентский указ, отменяющий право для детей нелегальных мигрантов получать американское гражданство на основании того, что они родились на территории США.

В настоящее время в американском праве предусмотрено получение гражданства США по рождению или так называемому праву почвы. Это положение выводится правоведами из 14-й поправки к Конституции США, в тексте которой говорится: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают».

Вице-президент США Майкл Пенс уже назвал право на получение гражданства США по рождению своего рода магнитом, притягивающим в страну нелегалов.