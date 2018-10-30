Трамп хочет отменить право на предоставление гражданства США по рождению

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, отменяющий право для детей иностранцев и нелегальных мигрантов на получение американского гражданства на основании того, что они родились на территории Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью для новостной передачи «Axios on HBO», отрывок из которого опубликовал во вторник портал Axios.
«Мне всегда говорили, что нужна конституционная поправка. Угадайте, что? Не нужна», — сказал Трамп, добавив, что достаточно президентского указа. По словам американского лидера, он раздумывает над таким указом.
«Это в процессе. Это произойдет», — добавил он.
«Мы являемся единственной страной в мире, куда человек может приехать, родить ребенка, и ребенок, по сути, является гражданином США на 85 лет со всеми преимуществами Это смешно. Это смешно. Это должно закончиться», — заявил Трамп.
Отметим, что право на получение гражданства по рождению предоставляется 14-й поправкой к Конституции США.
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