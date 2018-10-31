Порошенко подписал второй закон про «маски-стоп»

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 8490 — так называемый закон «Маски-шоу стоп»-2. Глава государства продемонстрировал подписанный им закон в среду на встрече с представителями бизнеса, сообщает Укринформ.

«Закон под условным названием „Маски-шоу стоп-2“ облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые вынесли незаконное решение при расследовании уголовного дела, которое впоследствии отменено судом. Говоря простым языком, за неправомерное преследование бизнеса виновные с сегодняшнего дня будут нести персональную ответственность, в том числе и материальную», — отметил Президент.

Напомним, что Рада 18 сентября приняла закон, который имеет целью не допустить безосновательного продолжения досудебного расследования и усилить ответственность правоохранителей за нарушение прав предпринимателей при осуществлении следственных действий. За его принятие проголосовал 321 депутат.

16 ноября 2017 года Верховная Рада Украины приняла первый закон относительно противодействия давлению на бизнес. Законопроект № 7275 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования» реформирует процессы обыска и изъятия вещей у владельцев предприятий в ходе досудебного расследования уголовных производств и повышает уровень их защиты. Документом предусмотрена, в частности, обязательная видеофиксация обыска у предпринимателей в ходе досудебного расследования.