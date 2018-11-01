Порошенко едет Турцию встречаться с Эрдоганом

3-4 ноября состоится официальный визит президента Украины Петра Порошенко в Турецкую Республику. Об этом сообщает сайт главы государства.
3 ноября в Стамбуле под председательством президентов Украины и Турции состоится 7-е заседание Стратегического совета высокого уровня.
«Повестка дня мероприятия предусматривает обсуждение ключевых вопросов двустороннего политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, оборонно-промышленной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной, образовательной и туристической сферах», — говорится в сообщении.
Порошенко также проведет отдельные переговоры с главой Турецкой республики Реджепом Эрдоганом.
Планируется, что президент Украины откроет мемориальную доску на бывшем здании дипломатической миссии УНР в 1919-1922 годах, посетит Стамбульский университет, где функционирует отделение украинского языка и литературы, и откроет выставку архивных документов, посвященную 100-летию украинско-турецких дипломатических отношений.
В рамках программы визита в Турцию Порошенко также посетит Анталью, где примет участие в церемонии инаугурации Консульства Украины в Анталье и центра культуры «Украинский дом».
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