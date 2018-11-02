Конституционный суд отказался решать судьбу моратория на продажу земли

Конституционный суд отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Соответствующее решение было принято на заседании большой палаты КСУ 1 ноября, информирует официальный сайт суда.

Отмечается, что на заседании рассматривался вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 69 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины положений пунктов 14, 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины.

«Вынесено определение Большой палаты Конституционного суда Украины об отказе в открытии конституционного производства по делу», — говорится в сообщении.

Отметим, что еще 22 августа вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека.