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Госказначейство назвало крупнейших получателей НДС в октябре

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Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича в октябре поднялся на первое место в списке крупнейших получателей возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) с показателем 761,7 млн грн, тогда как в сентябре он занимал второе место при возмещенных 669,4 млн грн НДС, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно ее данным, в тройку лидеров вошли также агроэкспортер «АДМ Трейдинг Украина» с показателем 707,9 млн грн и зернотрейдер «Гленкор агрикалчер» с 653,2 млн грн, при чем оба предприятия отсутствовали в сентябрьском списке.

Далее по списку расположился агроэкспортер «Сантрейд», увеличивший свой показатель с 237,5 млн грн в сентябре до 537,8 млн грн в минувшем месяце.

Пятерку крупнейших получателей НДС замыкает металлургический комбинат «Запорожсталь», ухудшивший свой результат до 486,7 млн грн (616,8 млн грн в сентябре).

Вторую пятерку открывают «Полюс Трейдинг» — 304 млн грн (291,2 млн грн) и Никопольский завод ферросплавов — 227 млн грн и (в сентябре информация о возмещении отсутствовала).

Полтавский горно-обогатительный комбинат (ГОК) увеличил свой показатель по сравнению с сентябрем со 165,6 млн грн до 225,9 млн грн.

В десятку крупнейших получателей возмещения НДС вошли также ООО «Овид винд» (ветряная электростанция турецкой компании Guris) с показателем 183,6 млн грн (возмещение в сентябре отсутствовало) и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) — 180,5 млн грн (166,6 млн грн), свидетельствуют данные ГКСУ.

Аффиллированный с «Метинвестом» меткомбинат «Азовсталь» снизил свой показатель с 369,9 млн грн в сентябре до 166 млн грн и вышел из первой десятки списка. За ним следует «Цукорагропром» — 162,1 млн грн (в сентябре возмещение отсутствовало), а также «Кофко Агри Ресорсиз Украина» — 156 млн грн (167,5 млн грн).

Во второй десятке также расположились Центральный ГОК — 136,9 млн грн (117,6 млн грн), Николаевский глиноземный завод — 129 млн грн (144,1 млн грн), «Сиейчес Украина» — 125,8 млн грн (72,5 млн грн), производитель двигателей для авиационной техники и промышленных газотурбинных установок «Мотор Сич» — 108,6 млн грн (124,7 млн грн), а также Еристовский ГОК — 100,1 млн грн (116,4 млн грн) и «ЛДК Украина» — 97 млн грн (113,3 млн грн).

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Помимо указанных, еще три компании получили более 70 млн грн возмещения НДС: «Энгельхарт СТП (Украина)» — 85,5 млн грн (67,2 млн грн), Южный ГОК — 84,4 млн грн (123,9 млн грн) и «Зерно-агротрейд» — 78,6 млн грн (67 млн грн).

Отметим, что по итогам января-октября 2018 года НДС был возмещен на сумму 107,9 млрд грн, что на 11% превышает показатель десяти месяцев прошлого года.

Госказначейство, НДС
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Пятница, 2 ноября 2018
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