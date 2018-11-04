Новая Каледония останется в составе Франции

Референдум на Новой Каледонии завершился в воскресенье поражением сторонников отделения этой территории от Франции и победой противников независимости, которые получили 56,4% голосов избирателей. Такие окончательные данные сообщило Agence France-Presse (AFP) по данным, полученным от Центральной избирательной комиссии.

В ряде населенных пунктов на заключительной стадии выборы сопровождались беспорядками — были сожжены несколько машин, неизвестные забрасывали участки камнями, отмечает агентство. Между тем, по данным AFP, активность населения была высокой, показатель явки находится на уровне в 80,63%.

Победа сторонников Франции на референдуме оказалась гораздо менее впечатляющей, чем ожидалось. Прогнозы экспертов и опросы общественного мнения указывали на возможность показателя в 70-75% голосов тех, кто считает, что Новая Каледония должна остаться в составе страны как территория с особым статусом и расширенными правами местной власти.