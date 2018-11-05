В Украине уже создано 838 объединенных территориальных общин

В Украине создано 838 объединенных теробщин. Всего планируется, что к 2020 году в Украине будет создано около 1450 ОТО. Об этом на открытии двухдневной инвестиционной конференции «Стратегическое развитие и инвестиции» заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает Укринформ.

«На сегодня мы имеем 838 объединенных территориальных общин, где уже изменена система менеджмента: есть председатель, есть совет, возможность принятия стратегии, возможность и, самое главное, выполнение этой стратегии конкретно по направлениям, конкретно по созданию той инфраструктуры, которая позволяет затем привлекать инвестиции», — отметил Зубко.

Он отметил, что к 2020 году объединение территориальных общин должно быть завершено.

По словам чиновника, перспективным планом предусмотрено создание 1216 ОТО. Всего в Украине должно быть 1400-1450 объединенных теробщин.