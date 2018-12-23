После выборов 23 декабря в Украине будет уже 805 ОТГ

После выборов 23 декабря, которые проходят в 13 областях, в Украине будут действовать уже 805 объединенных территориальных громад. Об этом написал в Facebook вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
«После выборов 23 декабря в Украине будут действовать уже 805 ОТГ, в состав которых вошли более 3700 сельских, поселковых, городских советов. Всего в Украине создано 874 ОТГ», — написал Зубко.
Он напомнил, что сегодня в 78 объединенных территориальных грмадах в 13 областях проходят первые местные выборы глав и депутатов. По мнению вице-премьера, это новая точка отсчета для громад, которые получают новые возможности для развития.
Зубко акцентировал, что именно российская военная агрессия помешала первым выборам в громадах тех областей, где введен правовой режим военного положения, но объединение громад и стремление людей строить успешное будущее не остановить.
«И на этом пути нас не должны волновать крики „измена“, которые поднимают те, кто хочет подорвать доверие к реформе. Нас должны беспокоить только дерзкие действия российского агрессора, которые уже повлияли на ход избирательного процесса в громадах. Поэтому время выбирать новых лидеров и менеджеров, готовых изменять на своих территориях жизнь к лучшему с искренним желанием достичь успеха», — призвал вице-премьер.
Как сообщал Капитал, сегодня выборы проходят в 13 областях Украины в 9 городских, 16 поселковых, 53 сельских ОТГ.
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