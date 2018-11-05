Стрельба в Луцке: полиция заявила о 15 участниках конфликта

По данным полиции, в конфликте со стрельбой в Луцке приняли участие около 15 человек. Об этом сообщает местное издание ВолыньPost.
По данным полиции, стрельба произошла внутри кафе на территории автомойки и, в целом, участие в конфликте приняли около 15 человек — по 7-8 человек с каждой стороны схватки.
«Стрельба была внутри кафе. Данных о том, что кто-то пострадал на улице пока нет», — сообщил начальник следственного управления Александр Климовский.
В полиции также добавили, что правоохранителям о происшествии сообщили не участники стрельбы, а очевидцы.
Напомним, сегодня в Луцке произошла стрельба на автомойке. В результате происшествия один человек погиб, еще двое получили ранения, сейчас они госпитализированы. Кроме того, по данным местных СМИ, среди пострадавших криминальный авторитет по кличке Аслан.
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