За нападением на Гандзюк может стоять депутат от БПП

Деньги за нападение на херсонскую активисту Екатерину Гандзюк, которая в результате ожогов серной кислотой через три месяца умерла в больнице, официальному «заказчику» Сергею Торбину передавал помощник народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Николая Паламарчука Игорь Павловский. Такие данные обнародовал Telegram-канал The Newsroom, который ведут журналисты Татьяна Николаенко и Оксана Денисова, со ссылкой на собственные источники.
Игорь Павловский — помощник депутата от БПП Николая Паламарчука, и в соответствии с открытыми данными — заместитель общественного формирования по охране общественного порядка «Черный туман». Организация была создана весной 2018 года в Новой Каховке, в нее входят бывшие бойцы добровольческих батальонов, участники боевых действий. Другие местные ветеранские группировки обвиняют «Черный туман» в «крышевания» интересов Паламарчука.
Игоря Павловского в даное время нет среди официальных подозреваемых, однако именно его подозревают в передаче средств «за работу» организатору преступления против Екатерины Гандзюк Торбину. Помощник депутата уже был допрошен по этому поводу, однако пока не задержан.
Что же касается народного депутата Николая Паламарчука, то он бывший работник органов внутренних дел, генерал полиции. Большинство своей карьеры прослужил на Херсонщине, где начинал инспектором ГАИ. Считается «смотрящим» президента Порошенко по Херсонской области, неоднократно обвинялся местной общиной в коррупции и рейдерстве сельхозпредприятий.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016