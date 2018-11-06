Кремль признал, что влияет на руководство ДНР и ЛНР

Москва имеет влияние на руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но оно не безгранично. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, для Москвы «чрезвычайно важно», кто будет руководить республиками. Песков также считает, что предстоящие выборы не идут вразрез с минскими соглашениями.
Выборы в так называемых ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября.
Представители Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Швеции и Польши уже осудили незаконные выборы на юго-востоке Украины и призвали Россию оказать влияние, чтобы остановить их.
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