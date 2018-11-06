Провластная коалиция не будет голосовать за отставку Луценко

Коалиция не поддерживает отставку генерального прокурора Юрия Луценко, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
«Мы, провластная коалиция, не поддерживаем отставку Юрия Луценко... Юрий Витальевич поставил этот вопрос. Я обращаюсь сейчас к председателю парламента поставить (этот вопрос — Ред.) на голосование, и мы увидим, что коалиция не дает на это голоса», — сказала первый вице-спикер Верховной Рады Украины на пленарном заседании во вторник.
Ранее в этот день генеральный прокурор Украины ЮрийЛуценко заявил, что подал заявление об отставке из-за политического пиара вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирования работы правоохранительных органов в этом деле.
«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не держится, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу сделать это на этой неделе», — сказал Луценко с трибуны Верховной Рады во вторник.
Согласно Конституции Украины, прокуратуру возглавляет генеральный прокурор, которого назначает и увольняет с должности с согласия Верховной Рады президент Украины.
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