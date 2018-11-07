Monobank вводит валютные карты и валютные депозиты

Клиенты Monobank теперь могут выпустить виртуальную карту в долларах и евро, а также открыть валютные депозиты. Об этом сообщил сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.
«Сегодня мы делаем самое большое и масштабное обновление в истории monobank», — написал он.
«Во-первых, мы запустили валютные карты. Теперь любой клиент может бесплатно и мгновенно выпустить виртуальную карту в долларах и евро. Эти карты можно добавить в Apple Pay и Google Pay, платить ими в интернете, круглосуточно переводить с них деньги на гривневую карту (свою или чужую)», — рассказал Дубилет.
«Ждем дерегуляцию, чтоб запустить покупку валюты прямо в приложении», — отметил он.
«Во-вторых, мы запустили валютные депозиты. Ставки одни из самых высоких на рынке», — сообщил Дубилет.
«И, наконец, еще одна приятная доработка. Мы сделали сервис перевыпуска карты (на случай, например, утери). Раньше это делалось через чат, а теперь — прямо в приложении», — добавил сооснователь банка.
Monobank — мобильное приложение, которое работает на базе Универсал банка. Последний принадлежит Сергею Тигипко.
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