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Monobank готовит иск против Дмитрия Дубилета в Лондоне, – адвокат

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Monobank готовит иск против Дмитрия Дубилета в Лондоне, – адвокат

По информации источника Українських новин в юридической компании AVELLUM, представляющей интересы Monobank, участники Финтех Бенд (владельца программного продукта и основной части интеллектуальной собственности проекта Монобанк) дали инструкции по подготовке иска против экс-партнера Дмитрия Дубилета.

«Вам, вероятно, известно, что проект „Финтех Ферма“, в частности, реализуется английской компанией Fintech FarmLtd. У нашего клиента есть основания утверждать, что именно эта компания использует объекты интеллектуальной собственности Монобанка без надлежащей лицензии правообладателя. При этом Дмитрий Дубилет никогда не имел непосредственных прав на объекты интеллектуальной собственности проекта Монобанк. Все права интеллектуальной собственности принадлежат ООО Финтех Бенд и отдельным компаниям группы ТАС», — пояснил источник.

По его словам, при выходе из проекта Дмитрий Дубилет получил выплату за свою долю и не получал никаких прав на интеллектуальную собственность проекта.

«Соответственно наши клиенты будут использовать все доступные юридические средства для защиты своих прав, в том числе в иностранных юрисдикциях. Сейчас мы с английскими коллегами готовим процессуальные документы на этот счет. Мы не можем раскрыть больше деталей, поскольку судебная стратегия является конфиденциальной», — пояснил он.

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Напомним, на прошлой неделе стало известно, что экс-совладелец Монобанк Дмитрий Дубилет запустил в Азербайджане свой продукт Leobank. После этой новости появилась информация о конфликте Монобанка с бывшим партнером Дмитрием Дубилетом. Проект Дмитрия зрительно оказался копией монобанка, а может быть скопирован и технически.

Для любого молодого стартапа судебный процесс в начале экспансии на рынок несет огромные риски, а возможно и закрытие проекта, отмечает издание.

Дмитрий Дубилет, Monobank
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Пятница, 24 декабря 2021
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