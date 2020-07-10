По всему миру произошел сбой в работе приложений для Apple

Пользователи приложений для Apple пожаловались на массовые сбои в работе различных популярных приложений. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

В частности, сбой произошел в работе приложений Viber, Spotify, Pinterest. С проблемами столкнулись пользователи в Европе и Северной Америке. Сбои предположительно, связаны с сервисом Facebook SDK, который позволяет программистам создавать приложения и интегрировать их работу, пишет The Verge.

В Украине временно не работает приложение виртуального monobank для IOS.

«Сбой Facebook уложил кучу приложений, и нас в том числе. Ждем фикс», — пояснил причину сооснователь monobank Олег Гороховский в Telegram-канале в пятницу.