Порошенко сожалеет о решении синода РПЦ

Президент Украины Петр Порошенко разочарован голосованием синода РПЦ в Минске о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.
"Я надеялся, что этого не произойдет, но мы должны были быть готовы к этому процессу. Я был разочарован голосованием синода и украинских представителей, они не за объединение народа«,- отметил глава государства.
Порошенко считает, что решением синода РПЦ «поставила себя на путь самоизоляции». «Я уверен, что такая реакция духовной и светской российской власти и церковного руководства лишь подтверждает, что мы с вами на правильном пути», — добавил он.
Напомним, что синод РПЦ в понедельник признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в ответ на высказанное им подтверждение решения о предоставлении автокефалии церкви Украины и отмене решения 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016