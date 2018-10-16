Порошенко сожалеет о решении синода РПЦ

Президент Украины Петр Порошенко разочарован голосованием синода РПЦ в Минске о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.

"Я надеялся, что этого не произойдет, но мы должны были быть готовы к этому процессу. Я был разочарован голосованием синода и украинских представителей, они не за объединение народа«,- отметил глава государства.

Порошенко считает, что решением синода РПЦ «поставила себя на путь самоизоляции». «Я уверен, что такая реакция духовной и светской российской власти и церковного руководства лишь подтверждает, что мы с вами на правильном пути», — добавил он.

Напомним, что синод РПЦ в понедельник признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в ответ на высказанное им подтверждение решения о предоставлении автокефалии церкви Украины и отмене решения 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.