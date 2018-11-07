Порошенко считает, что это РФ подрывает доверие украинцев к власти

Российская Федерация пытается разыграть в Украине очередную «карту гибридной колоды», подрывая доверие украинцев к государственным институтам своей страны и дискредитируя европейский и евроатлантический выбор пути развития, чтобы обеспечить победу на предстоящих в Украине выборах пророссийских сил, заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.

«Россия, к сожалению, уже начала разыгрывать, наверное, последнюю карту из гибридной колоды, подрывая доверие к (украинским — Ред.) государственным институтам, дискредитируя европейский и евроатлантический выбор, нивелируя успехи наших реформ для того, чтобы потом обеспечить реванш пророссийских сил в Украине на президентских и парламентских выборах 2019 года», — сказал Порошенко на международной конференции высокого уровня «Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного продвижения вперед» в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем он заверил, что украинская власть не даст этого сделать, поскольку результаты этих событий будут иметь ключевое, экзистенциональное значение для кремлевского режима.

По словам президента Украины, каждый следующий шаг Кремля «преследует цель посеять в украинской душе зерна усталости, незащищенности, неуверенности в завтрашнем дне, поскольку в такой мутной воде, где одни дискредитированы, другие — разделены, а третьи ссорятся, очень легко активизировать своих агентов с их готовностью проглотить попытку аннексии Крыма, принять российский план по Донбассу, посредством которого Россия хочет влиять на всю Украину, отказаться от строительства украинского войска на основе НАТОвских стандартов и имплементации закона о нацбезопасности, который был принят в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из НАТО, и на конец возвратить Украину в серую зону российского влияния с такими желанными ценами на газ, дешевый газ, которую сейчас открыто пытаются разыграть в парламенте и за его пределами некоторые безответственные украинские политики».

Порошенко подчеркнул, что Украина точно знает с каких направлений стоит ожидать ближайших ударов от РФ. «Если не оплошаем в 2019 году, то это может стать переломной битвой в гибридном противостоянии с Россией», — выразил убеждение президент.