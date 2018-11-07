Работодатели начали массово оформлять работников

В октябре 2018 официально трудоустроено 644,6 тыс. наемных работников, в 2 раза больше, чем в августе этого года, то есть до принятия правительством распоряжения № 649-р «О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения». Больше всего работников за последние два месяца официально зарегистрировали в сферах розничной торговли, общественного питания и строительства. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

В сентябре этого года работодатели официально оформили работу почти 490 тыс. наемных лиц. ГФС отмечает, что такая положительная тенденция является результатом мероприятий по легализации наемного труда и заработной платы, применяемых органами ГФС совместно с Гоструда, Пенсионным фондом Украины, другими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Больше всего наемных лиц трудоустроено работодателями, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли — 78 тыс. наемных работников.

На втором месте — сфера общественного питания, там официально зарегистрирована работа 29,3 тыс. человек. На третьем — 18,2 тыс. наемных работников в строительстве.

Убеждать работодателей официально оформить труд своих рабочих работникам фискальной службы приходится во время проверок, подчеркивается в сообщении ГФС.

Отмечается, что в Харькове во время проверки строительной компании было выявлено 25 наемных лиц, которые работали без оформления трудовых отношений. Управлением Гоструда был назначен штраф в сумме 2,8 млн гривен.