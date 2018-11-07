Работодатели начали массово оформлять работников

В октябре 2018 официально трудоустроено 644,6 тыс. наемных работников, в 2 раза больше, чем в августе этого года, то есть до принятия правительством распоряжения № 649-р «О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения». Больше всего работников за последние два месяца официально зарегистрировали в сферах розничной торговли, общественного питания и строительства. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
В сентябре этого года работодатели официально оформили работу почти 490 тыс. наемных лиц. ГФС отмечает, что такая положительная тенденция является результатом мероприятий по легализации наемного труда и заработной платы, применяемых органами ГФС совместно с Гоструда, Пенсионным фондом Украины, другими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.
Больше всего наемных лиц трудоустроено работодателями, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли — 78 тыс. наемных работников.
На втором месте — сфера общественного питания, там официально зарегистрирована работа 29,3 тыс. человек. На третьем — 18,2 тыс. наемных работников в строительстве.
Убеждать работодателей официально оформить труд своих рабочих работникам фискальной службы приходится во время проверок, подчеркивается в сообщении ГФС.
Отмечается, что в Харькове во время проверки строительной компании было выявлено 25 наемных лиц, которые работали без оформления трудовых отношений. Управлением Гоструда был назначен штраф в сумме 2,8 млн гривен.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016