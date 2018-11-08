Польша подписала контракт на поставки американского СПГ в течение 24 лет

Польша подписала с США очередной контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом стало известно в четверг на церемонии в польской энергетической компании PGNiG.
Долгосрочное соглашение заключено с компанией Cheniere Marketing International. Оно предусматривает получение Польшей в 2019-2022 годах около 0,73 млрд куб. м газа после регазификации, а затем, в 2023-2042 годах около 39 млрд куб м. газа после регазификации за весь период, что означает поставки в объеме около 1,95 млрд куб. м газа в год.
Общий объем поставок — 29,5 млн т СПГ. «С 2023 года PGNiG будет приобретать около 1,45 млн т СПГ в год», — информировала польская компания. Поставки будут осуществляться по формуле delivery ex-ship, что означает поставки СПГ на терминал в Свиноуйсьце за счет продавца.
Ранее в октябре в PGNiG состоялась церемония подписания с американской стороной контракта на поставки в Польшу 2 млн т СПГ в год в течение 20 лет.
Польша потребляет в год 15 млрд куб м. газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное получает за счет импорта.
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