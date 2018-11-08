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«Киевстар» нарастил доход на 14%

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«Киевстар» нарастил доход на 14%

Мобильный оператор «Киевстар» в июле-сентябре 2018 года увеличил общий доход на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 4,925 млрд грн, а выручка от услуг мобильной связи возросла на 14,3% — до 4,6 млрд грн.

Согласно пресс-релизу оператора, рост доходов от услуг мобильной передачи данных составил 82,1% по сравнению с аналогичным кварталом 2017 года, а в целом эта категория доходов составляет почти 50% доходов услуг мобильной связи.

Среднее потребление мобильного интернета в третьем квартале 2018 года увеличилось на 181% и достигло 2 347МБ на абонента, что выше, чем в ряде стран Европейского сообщества.

В целом 26,6 млн клиентов воспользовались услугами «Киевстар» в третьем квартале 2018 года, что на 0,5% больше, чем в третьем квартале 2017 года.

В результате увеличился и средний доход на абонента (ARPU) мобильной связи — до 57 грн (на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Доходы от услуг фиксированной связи в третьем квартале 2018 года выросли на 9,9% — до 302 млн грн. Количество домохозяйств, подключивших услугу «Домашний интернет», увеличилось на 9,8% и достигло отметки в 900 тысяч. Средний доход на абонента вырос на 3% до 71 грн, что, как объясняют в компании, обусловлено повышенным спросом на услуги в рамках «единого чека» — возможность пользоваться услугами мобильной связи, фиксированного интернета и цифрового ТВ по единому счету.

В третьем квартале 2018 года EBITDA «Киевстара» возросла на 20,6% — до 2,833 млрд грн, маржа EBITDA — увеличилась на 3,1 п.п, до 57,5%.

В целом по итогам января-сентября 2018 года оператор увеличил общий доход на 12% — до 13,71 млрд грн, выручку от услуг мобильной связи — на 12,3%, до 12,75 млрд грн, от услуг фиксированной связи — на 5,7%, до 895 млн грн.

EBITDA за девять месяцев 2018 года выросла на 15% — до 7,736 млрд грн, маржа EBITDA — на 1,5 п.п., до 56,4%. Капитальные расходы (без учета затрат на лицензию) выросли на 12,8% — до 2,351 млрд грн.

При этом, как указано в отчете материнской структуры оператора — группы VEON, сильный рост EBITDA и ее маржи были обусловлены ростом выручки и задержкой определенных расходов, которые ожидаются в четвертом квартале 2018 года. В материнской компании также отметили, что «Киевстар» продолжает фокусироваться на развертывании высокоскоростных сетей передачи данных и построил ведущую сеть 4G/LTE с охватом в 50% населения страны.

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«Киевстар» — крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом — до 16,54 млрд грн, EBITDA — на 18,1%, до 9,221 млрд грн.

Согласно последним данным компаний, абонентская база «Киевстара» составляет около 26,6 млн, «Vodafone-Украина» — около 20,8 млн, lifecell — 7,6 млн активных.

Акционером «Киевстара» является международная группа VEON (ранее — VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Киевстар
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