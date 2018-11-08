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В результате стрельбы в Калифорнии погибли 13 человек

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Не менее 13 человек погибли в результате инцидента со стрельбой, который произошел в среду вечером в городе Саузанд-Оакс (пригород Лос-Анджелеса, Калифония). Около 10-12 человек получили ранения разной степени тяжести, сообщил в четверг шериф местной полиции Джефф Дин на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN.

«11 пострадавших и сам подозреваемый — это 12. И убитый сержант Хилес. Итого 13», — ответил он на вопрос о количестве погибших.

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Неизвестный вооруженный мужчина вошел в помещение бара Borderline Bar and Grill и произвел около 30 выстрелов по находившимся там людям, после чего скрылся. В баре находились несколько сотен человек, 11 из них ранены.

Лос-Анджелес, стрельба, Калифорния
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