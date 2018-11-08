ВТБ банк хочет сдать лицензию своей украинской «дочки», но не может

ВТБ не исключает дальнейшего ухудшения ситуации с ликвидностью украинского дочернего банка при сохранении существующих ограничений по судебному решению. Об этом сообщил руководитель финансового департамента, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов, передает «Интерфакс-Украина».
«Мы должны были отразить этот фактор. Мы оспариваем это решение (Апелляционного суда Киева — Ред) в судах высших инстанций, наш дочерний банк в Украине оспаривает это решение. Если все ограничения будут сняты, банк продолжит свою деятельность. С точки зрения сохранения этой юридической ситуации мы не исключаем и возможного дальнейшего ухудшения ситуации с ликвидностью», — сказал Пьянов.
ВТБ хотел бы сдать лицензию украинского банка, но не может этого сделать в силу судебных ограничений и выполнения всех обязательств перед клиентами.
«В силу этих юридических ограничений в случае с ВТБ банк (Украина) имеем существенные ограничения по реализации этого плана (продажи активов для выполнения обязательств — ред). Мы бы хотели это сделать (сдать лицензию — Ред), но сегодняшнее существующее судебное решение этого нам не дает», — добавил Пьянов.
Напомним, 5 ноября «ВТБ Банк» был вынужден ввести комиссии и лимиты на снятие наличных, что направлено на сдерживание оттока средств клиентов.
Ранее сообщалось, что апелляционный суд Киева наложил арест на акции дочерних предприятий «ВТБ», «Проминвестбанка» и «Сбербанка». Истцами выступили около 18 украинских компаний и бывший руководитель национализированного «Приватбанка» Александр Дубилет, которые заявили о потере своих активов в Крыму после оккупации Россией.
Банки сразу подали кассационные жалобы на решение Апелляционного суда Киева об аресте их акций.
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