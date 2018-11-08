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СМИ нашли «российский след» в семье директора НАБУ Сытника

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СМИ нашли «российский след» в семье директора НАБУ Сытника

Теща директора НАБУ Артема Сытника Алла Зюбина ненавидит украинцев и отрицает присутствие российской армии на Донбассе. Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на собственные источники и соответствующие аудиозаписи.

Издание сообщает, что тесть и теща Артема Сытника Николай и Анна Зюбины являются гражданами России и постоянно живут в РФ и Беларуси.

«Николай Зюбин родился 13 декабря 1952 в селе Михайловка Балашовского района Саратовской области РФ. В этом же Балашовском районе он пока зарегистрирован и проживает. Алла Зюбина, хотя и гражданка РФ, родился на территории Беларуси. На свет она появилась 23 января 1956 в Могилевской области. Там она владеет недвижимостью», — отмечается в материале.

По данным авторов, родители Анны Сытник — верные адепты Советского Союза и всего, что ассоциируется с режимом Владимира Путина. Они гордятся коммунистическим прошлым РФ и ненавидят украинцев, которых считают «хохлами».

В частности, редакция «Информатор» обладает эксклюзивной аудиозаписью разговора с тещей Артема Сытника, которая на тот момент находилась в Беларуси. На ней неизвестный обсуждает с Аллой Зюбиной «украинский вопрос».

На вопрос, как вы относитесь к аннексии Крыма Российской Федерацией, теща Сытника отвечает: «Положительно. Конечно же, он и был русским. Я только за. Я поддерживаю Путина, я поддерживаю Россию, я поддерживаю политику России в целом». Зюбина убеждена, что украинцы (по ее версии — «хохлы») ненавидят «всех вокруг».

«Вы смотрите украинские телеканалы? А я их смотрю каждый день. Вы знаете, как они ненавидят, они просто поливают грязью, они ненавидят и Беларусь, и Россию. Хохлы всех вокруг ненавидят, они любят только себя», — приводит издание слова тещи Сытника.

Также на записи Алла Зюбина говорит, что войну на Донбассе развязал президент Украины Петр Порошенко, а войска РФ не участвуют в боевых действиях на востоке.

«Порошенко — кровопийца, который столько людей погубил, развязал войну. Это они сами, у них гражданская война, друг друга убивают, а виноваты в этом все вокруг, даже Беларусь. Там (на востоке Украины, — Ред.) как раз воюют свои со своими. Российской Федерации там абсолютно нет. Там вольнонаемные. Российских войск там нет абсолютно, поэтому не надо к этому придираться. У них гражданская война. Я считаю, что люди Донбасса сами на референдуме должны решить свою судьбу. И куда они захотят, туда пусть и присоединяются. Хотя России Донбасс не нужен, она просто всем помогает», — утверждает родственница Сытника.

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Редакция «Информатор» уверена, что обнародованные доказательства ставят под сомнение законность пребывания Артема Сытника в должности директора НАБУ.

НАБУ, Артем Сытник
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