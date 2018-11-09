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Российские нефтяники пытаются перевести расчеты из доллара в евро

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Российские нефтяники пытаются перевести расчеты из доллара в евро

Российские нефтегазовые компании оказывают давление на западных партнеров, с тем чтобы использовать для расчетов евро, а не доллары США, сообщает Reuters со ссылкой на семь источников в отрасли.

Кроме того, компании из России настаивают, что введенные США и ЕС санкции не являются оправданием для задержек платежей по контрактам. «Особенно жесткие» переговоры западные нефтяные компании и трейдеры ведут в последние недели, когда обсуждаются детали по контрактам на 2019 год, отмечает агентство.

«Российская нефтяная промышленность работает над уменьшением рисков новых санкций. Покупатели, в свою очередь, утверждают, что не могут нести эти риски, поэтому мы пытаемся найти компромиссы», — пояснил один из собеседников агентства.

Подготовиться к переходу на расчеты в евро попросил своих покупателей «Сургутнефтегаз», сообщили четыре собеседника Reuters. В компании также предупредили, что покупатели будут нести ответственность за любые убытки, связанные с санкциями.

Еще одной российской компанией, которая попросила покупателей использовать евро в платежах и возложила на западных партнеров финансовую ответственность за нарушения контракта в случае новых санкций, стала «Газпром нефть», сообщили три собеседника агентства.

Источники Reuters также рассказали, что «несколько» западных компаний сумели согласовать компромиссные условия контрактов с «Сургутнефтегазом» и «Газпром нефтью», однако назвать конкретные компании, которым это удалось, отказались.

Ранее Reuters сообщил, что жесткую позицию по влиянию санкций на контракты заняла «Роснефть»: пункт о том, что санкции не должны изменять никаких обязательств сторон, включен конкурсную документацию «Роснефти». В том случае, если покупатель выходит из соглашения из-за санкций, он должен выплатить «Роснефти» компенсацию, которая может быть либо фиксированной, либо рассчитанной на основе условий договора. Сопротивление этой инициативе, по данным Reuters, уже пытаются оказать такие крупные нефтяные компании и трейдеры, как BP, Royal Dutch Shell, Total, Vitol и Gunvor.

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Россия находится под санкциями США и ЕС с 2014 года. Санкционные списки неоднократно расширялись, пополняясь новыми именами и отраслями, что приводило к проблемам при получении зарубежных кредитов и инвестиций, а также к препятствиям для ведения совместных проектов российских и западных компаний.

Россия, нефть, санкции
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